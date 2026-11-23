Gazze’de saldırılar nedeniyle evlerini kaybederek çadırlara sığınan binlerce ailenin yaşam koşulları, şiddetli yağışlarla birlikte daha da ağırlaştı. Su baskınları nedeniyle yataklar ve temel yaşam malzemeleri kullanılamaz hâle gelirken, birçok aile yeniden barınacak yer aramak zorunda kaldı.

Bölgedeki duruma ilişkin bilgi paylaşan Mavi Marmara Derneği Gazze temsilcisi, ailelerin özellikle gece saatlerinde büyük endişe yaşadığını belirterek, “İnsanlar ne yapacağını bilemiyor; bütün gece uyanık kalıyorlar, yağmurdan korkuyorlar, çocukların üzerine su gelmesinden korkuyorlar.” ifadelerini kullandı.

Temsilcinin aktardığı olaylardan birinde, çocuklarıyla birlikte çadırda yaşayan bir annenin bütün eşyalarının ve mutfağının sular altında kaldığı, çadırının ise büyük ölçüde parçalandığı belirtildi. Yağışların ardından barınma imkânını kaybeden anne ve çocuklarının yeniden sığınabilecekleri bir alan aradığı ifade edildi.

Mavi Marmara Derneği, Gazze’deki temsilciliği aracılığıyla selden etkilenen ailelerin tahliye çalışmalarına destek verirken, çocuklara bot ve kışlık kıyafet, ailelere ise battaniye dağıtımları gerçekleştirdi. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde barınma alanlarının düzenlenmesi ve yeni çadırların kurulmasına yönelik faaliyetlerin de devam ettiği bildirildi.

“Kardeşlik Isıtır” Kampanyasıyla Kışlık Yardımlar Devam Ediyor

Mavi Marmara Derneği, “Kardeşlik Isıtır” kampanyası kapsamında Gazze'nin yanı sıra Filistinlilerin yaşadığı diğer bölge ve kamplarda da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kışlık yardım faaliyetleri yürütüyor.

Kampanya kapsamında çadır, battaniye ve yakacak odun desteğinin yanı sıra çocuklara bot, mont, atkı, bere ve eldivenden oluşan kışlık kıyafet paketleri ulaştırılıyor.

Derneğin Suriye'de Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük bölgesinde de kışlık yardım çalışmalarına başladığı, burada ihtiyaç sahibi ailelere battaniye ve kışlık kıyafet dağıtımları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Mavi Marmara Derneği, Gazze'de yaşanan su baskınlarının ardından artan barınma ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanması için saha faaliyetlerine devam ederken, kış şartlarının ağırlaştığı diğer bölgelerde de yardım çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.