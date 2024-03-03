Mavi karttan daha saçma 3 kural geliyor!
IFAB mavi kart kararı halen dalga konusuyken 3 yeni kuralı daha pilot bölgelerde denemeye başlıyor.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (International Football Association Board [IFAB]) test etmeyi düşündüğü yeni futbol kuralları ortaya çıktı. Futbol oyunlarını belirleyen kurulun resmi olarak yaptığı açıklamada 3 yeni kuralın test edilmek üzere düşünüldüğü açıklandı. İşte o kurallar;
Kural 1: "Sadece kaptan konuşabilir"
IFAB'ın test etmeyi düşündüğü ilk kural şu şekilde: "Belirli durumlarda sadece takım kaptanı hakemle konuşabilir."
Kural 2: "Ceza sahanıza gidin"
IFAB'ın test etmeyi düşündüğü bir diğer kural şu şekilde: "Gergin anlarda, hakem takımlara sakinleşmek için kendi ceza sahalarına gitmelerini söyleyebilir."
Kural 3: 8 saniye
IFAB'ın test etmeyi düşündüğü son kural ise şu şekilde: "Kaleciler topu 8 saniye elinde tutabilir, 8 saniyeyi geçerse top rakibe geçer."
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