Mavi Kart nedir ve kimlere verilir?

İstanbul’da sürekli toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara Mavi Kart uygulaması getirilerek kolaylık sağlanmıştır. Mavi Kart, Ulaşım ücret tarifesi ve kullanım koşulları UKOME tarafından belirlenen, aylık abonman şeklinde yüklenerek kullanılan “İstanbulkart”tır. Mavi Kart nasıl temin edeceğinizi merak ediyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Mavi Kart nasıl alınır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sürekli toplum taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara özel birçok kart uygulaması geliştirilmiştir. Aylık belirli bir ücret karşılığında sizi abonman yapan Mavi Kart hem ucuzluk açısından hem de kolay kullanılabilirlik açısından birçok fayda sağlamaktadır. Mavi Kart sahibi olmak için yapmanız gereken tek şey, nüfus cüzdanı, (ehliyet ya da pasaport da dahil) kimlik kartınız ve 1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile beraber size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi’ne başvurarak alabilirsiniz.