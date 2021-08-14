İstanbul’da sürekli toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara Mavi Kart uygulaması getirilerek kolaylık sağlanmıştır. İETT toplu taşıma araçlarına % 15 zam yaptığını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. İşte merak edilen haberin devamı…

Mavi kart ne kadar? 2021 mavi kart kaç para?

İstanbul kart bilet ücretlerine yapılan zam ile birlikte metro, metrobüs, otobüs, Marmaray gibi pek çok toplu taşıma da değişiklik yaşandı. Buna göre İETT ücret tarifesine göre uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan tam mavi kart 317 lira ve 50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 liradan satılacak

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