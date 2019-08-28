0553 313 94 23

"Mavi ışık" hastası Poyraz’dan erkekliğe ilk adım

Antalya’da babası tarafından sanayi sitesinde yaptırılan fototerapi cihazı ile "mavi ışık" tedavisi gören ve yine babasından nakledilen karaciğer ile yaşama tutunan 5 yaşındaki Poyraz Ergün sağlığına kavuşup, sünnet oldu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:18
"Mavi ışık" hastası Poyraz’dan erkekliğe ilk adım

Antalya’da babası tarafından sanayi sitesinde yaptırılan fototerapi cihazı ile "mavi ışık" tedavisi gören ve yine babasından nakledilen karaciğer ile yaşama tutunan 5 yaşındaki Poyraz Ergün sağlığına kavuşup, sünnet oldu.


Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde doğumundan üç gün sonra 200 çocukta bir görülen "crigler najjar" hastalığı teşhisi konulan, mavi ışık veren fototerapi cihazının maliyetinin yüksek oluşu nedeniyle babasının sanayi sitesinde yaptırdığı cihazla mavi ışık tedavisi gören ve babasından gerçekleştirilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuşan Poyraz Ergün için sünnet töreni düzenlendi.


Annesi Zeliha ve baba Servet Ergün ile özel bir hastaneye gelen Poyraz Ergün, sünnet edildi. Sünnetin ardından taburcu olan Ergün, evinde dinlenmeye başladı.


Yaşadığı mutluluğun anlatılamayacağını dile getiren Servet Ergün, “Sarılık hastalığı diye gittiğimiz hastanede oğluma ‘crigler najjar’ hastası teşhisi konuldu. Bir müddet hastanede tuttuk ama enfeksiyon nedeniyle çıkarmak zorunda kaldık. Tedavisi için mavi ışığa ihtiyacımız vardı, cihaz çok pahalı olunca sanayide arkadaşıma mavi ışık cihazı yaptırdım. 17 gün mavi ışıkta tuttum. Karaciğer nakli olması gerektiği belirtildi ve ülke genelinden 62 kişi Poyraz’a karaciğerini verebileceğini söyledi. Yapılan testler uyumsuz 1.5 ayda 14 kilo verdim ve benden karaciğer parçası alınarak oğluma nakledildi” dedi.



"Poyraz sağlıklı"


Poyraz’ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu kaydeden Servet Ergün, “Normal çocuklar gibi sağlıklı sadece günde 2 kez ilaç kullanıyor. Zor günlerden bugünlere geldik. Bir gün bir hayal kurarsan gerçek olmaz ama bir gün bir gerçek yaşarsın hiçbir hayale sığmaz. Oğlumun yaşadığı zorlukları herkes gördü. Oğluma destek veren herkesten Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi.



"Sarılıp uyudu"


Oğlunun mavi ışıktan kurtulup kendisine sarılıp yatmasının en büyük mutluluğu olduğunu anımsatan Servet Ergün, bugün de Muratpaşa Belediyesinin destekleriyle Poyraz’ın sünnetini gerçekleştirdiklerini kaydetti.


Anne Zeliha Ergün ise oğlunun sağlığına kavuşmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler
    1. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    2. İş yerinde çalıntı araç motorları..
    3. Ürkündaş: “30 Ağustos, teslimiyetin..
    4. Sivas'ta silah operasyonu
    5. Konya Ovası’nın 100 yıllık rüyası..
    6. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri..
    7. Kraliçe İngiliz parlamentosunun tatil..
    8. Emine Bulut’un kızına 8 yıllığına..
    9. Prof. Dr. Hüseyin Per: “30 Ağustos Bir..
    10. Söke Belediyesi’nden borçlara taksit..
    11. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli..
    12. Bakan Kasapoğlu: "2020’nin sonuna..
    13. Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı..
    14. Eskişehir merkezli 3 şehirde 18 adrese..
    15. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların..
    16. Mardinli şehit yakını ve emekçilerin..
    17. Bakan Koca’dan atama paylaşımı
    18. Altay Bayındır: Trabzonspor maçının..
    19. İzmir'de yangın çıkardıkları..
    20. Sancaktepeli gençler ’Başkan Sensin’..
    21. Sivas'ta silah operasyonu
    22. Karaman’da tarihi hamamda yangın
    23. Şehit Çelebi Öztekin şahadetinin 23...
    24. "Şule Yüksel Şenler patikada yol açan..
    25. Yemen ordusu, BAE destekli güçlerin..
    26. Ünlü şefler, sokakta yaşayan evsizler..
    27. Temel Karamollaoğlu HDP ziyaretiyle..
    28. Batman şehirlerarası otogarı karıştı:..
    29. Uluslararası Af Örgütü Kabil’de..
    30. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’