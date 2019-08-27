Mavi bayraklı plajlarda çevreci potalar

Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı plajlarında düzenlediği bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, hafta sonu plajlara çevreci potalar kuruldu. Plajlara gelen kent sakinleri, pet şişeleri sıkıştırarak çevreci potalara basket attı.

Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, belediyenin mavi bayraklı falez plajlarında Akdeniz’de yaşanan plastik kirliliğine dikkat çekmek için bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar sırasında Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) plastik atıklar konusunda hazırladığı raporda Akdeniz’in bir plastik denizi olma riskiyle karşı karşıya olduğu anlatıldı. Türkiye’den günde 144 ton plastiğin Akdeniz’e karıştığı ve Akdeniz’de yaşayan 134 tür deniz canlısı plastik atıkları yediğinin altı çizildiği çalışmada sigara izmaritinin denizde 5 yıl süreyle çözünmeden kalırken bu sürenin plastik torba için 20 yıl, plastik bardak için 50 yıl ve misina için 600 yıl olduğu ifade edildi.

Bilgilendirme çalışması kapsamında hafta sonu ayrıca plajlara çevreci potalar kuruldu. Çevreci potalara plajlara gelen kent sakinleri, yanlarındaki pet şişeleri sıkıştırarak basket atması istenirken etkinliğe katılanlara pazar filesi ve yeşeren kalem hediye etti.