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Spor Mauro Icardi'den Fenerbahçe kararı
Spor

Mauro Icardi'den Fenerbahçe kararı

Yeniakit Publisher
2023-12-27 20:28:00 -
Mauro Icardi'den Fenerbahçe kararı

Mauro Icardi, Galatasaray'ın Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç öncesi sürpriz bir karar aldı. Sarı-kırmızılıların ligde oynadığı derbide yüzüne darbe alan Icardi, kupa karşılaşmasına maskeyle çıkacak. İşte detaylar...

Galatasaray'da Süper Kupa'da oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor.

SÜPER KUPA MAÇINA MASKEYLE ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı takımda ligdeki derbide yüzüne darbe alan Mauro Icardi, Süper Kupa maçına özel maskeyle çıkacak.

Yıldız futbolcu bugün (çarşamba) reklam çekimleri sırasında ara verdi ve maske ölçüsü verdi. Özel maskenin derbi mücadelesine yetişmesi bekleniyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak.
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MAURO ICARDI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 27 resmi maça çıktı ve 17 gol, 6 asistle skora etki etti.

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