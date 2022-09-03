Mauro Icardi kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray transfer haberlerinde gündemin önemli isimlerinden Mauro Emanuel Icardi, sarı-kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı. Transfer gelişmelerinin ardından Mauro Emanuel Icardi'nin kişisel bilgileri ve biyografisi merak ediliyor... Peki Mauro Emanuel Icardi kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda forma giydi. İşte detaylar

Mauro Emanuel Icardi Rivero (d. 19 Şubat 1993) santrfor mevkisinde oynayan Arjantinli futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.

9 Şubat 1993 tarihinde Arjantin/Rosario’da doğan futbolcu, ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu’ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları’na taşındı. Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girdi. FC Barcelona altyapısı olan La Masia’nın yolunu tuttu.

14 yaşında Barcelona’ya katılan Icardi, Barcelona’nın genç yaş takımlarında forma giydi. 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria’ya katıldı. Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi. 400.000 euro bedelle Sampdoria’nın oyuncusu oldu. 2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria’nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.

MUSLERA'DAN TARAFTARLARI HEYECANLANDIRAN HAMLE

Transfer söyletilerinin arttığı dönemde Muslera'nın sosyal medya hesabından Icardi'yi takibe alması iddiaları kuvvetlendiren bir gelişme olarak dikkat çekti.