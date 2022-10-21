Mauro Icardi Galatasaray'ın başına bela olacak! Yeni skandalı...

Galatasaray'ın sükseli yaz transferi Mauro Icardi, saha dışında özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Bilindiği gibi Mauro Icardi - Wanda Nara çifti, yakın zamanda ayrıldı. Ancak bu konu hakkında daha sonra birçok iddia gündeme geldi.

Icardi'nin millî ara sona ermeden önce Arjantin'e gittiği söylemişti. Arjantin basınında Wanda Nara'nın yıldız futbolcuyu eve almadığı yazılsa da Icardi bu iddiaları kesin bir dil ile reddetmişti.

İkili, perşembe akşamı sosyal medyada yazışarak gündemi yeniden gündem oldu.

Ne söylendi?

Ciudad Magazine Twitter hesabı, "Wanda Nara, Mauro Icardi'yi affetti" diye bir haber yaptı.

Söz konusu tweetin altına yorum yazan Wanda Nara, "Affedilecek hiçbir şey yok, biz ayrıldık" ifadesini kullandı.

Mauro Icardi de Nara'nın tweetinin altına, "Birkaç gün önce Arjantin'e geldiğimde ayrıldığımız gibi mi? Harika zaman geçirdik" yanıtını bıraktı.

'Keşke transfer edilmeseydi'

Birçok futbolsever 'Icardi transferi yerine keşke başka bir ismin transfer edilseydi' yorumları yapıyor.

Bazı Galatasaray taraftarları ise kulüp isminin söz konusu skandallarla anılmasına tepki gösteriyor.

Arjantinli yıldızın son günlerde Instagram'dan yaptığı beğenileri dikkatli takipçilerinin gözlerinden kaçmadı.

Kendisine ait Instagram hesabında, takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan sosyal medya fenomeni Estefania Berardi, bir kullanıcının "Mauro Icardi, Kim Kardashian'a yaptığı beğenileri gördün mü?" sorusuna gülerek, "Evet" yanıtı verdi.

Diğer taraftan Mauro Icardi'nin ismi ABD'li Kim Kardashian ile anılıyor.