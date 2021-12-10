  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maurizio Sarri'den Galatasaray'a taş
Spor

Maurizio Sarri'den Galatasaray'a taş

Lazio'nun hocası Maurizio Sarri, Galatasaray ile oynadıkları ve play-off turuna kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'ı suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 04:58:00 -
Maurizio Sarri'den Galatasaray'a taş

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladıkları Galatasaray maçının ardından konuştu.

Sarri maç sonu yaptığı açıklamada, "Son pasları yapamadık ama iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Rakibin dirilmesine izin vermeden 90 dakika kontrollü oynadık." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam Galatasaray'ın fazla hücumu düşünmeden oynadığını belirterek, "Hiç deplasmanda gol yemeyen bir takımla oynadık, bu gece futbol oynamak istemediler ve böyle olunca da işler zorlaştı." açıklamasını yaptı.

Sarri son 16 turundan önce oynayacakları play-off turu mücadelesinde hangi takımı kurada çekmek istediklerine ilişkin soruya ise, "Barcelona'yı isterim. Her ne kadar finalde karşılaşmayı ummak daha ideal olsa bile Avrupa'da onlarla daha önce karşılaşmamıştım" sözlerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti'de yeni skandal patladı
Siyaset

İYİ Parti'de yeni skandal patladı

İYİ Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel, partisinde ilçe başkanlığı yapan R.K.'nin kendisini darbettiğini belirterek şikaye..
Almanya’dan şaşırtan PKK kararı!
Avrupa

Almanya’dan şaşırtan PKK kararı!

Almanya’dan PKK’yla ilgili şaşkınlığa neden olan bir karar çıktı. PKK ve FETÖ gibi Türkiye düşmanlığı yapan terör örgütlerine kucak açan Alm..
Dışişleri Bakanlığı: Soykırım terimini istismar etmeyin
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Soykırım terimini istismar etmeyin

Dışişleri Bakanlığı, soykırım teriminin istismar edilmesinin uluslararası barışa katkı sağlamayacağını açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay