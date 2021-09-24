MAÜ akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre daylar istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla 08.10.2021 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız-onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

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