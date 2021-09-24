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Ekonomi MAÜ akademik kadro alıyor
Ekonomi

MAÜ akademik kadro alıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 16 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 13:05:00 -
MAÜ akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre daylar istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla 08.10.2021 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız-onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

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