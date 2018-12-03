Mattis'ten 'S-400' ikiyüzlülüğü! 'Onlar bağlantısız statüsünde'ymiş

Mattis, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman ile bir araya gelmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Hindistan bağlantısızlar statüsünde"

Hindistan'ın Rusya'dan S-400 aldığı hatırlatılarak ABD'nin bu ülkeyi Rusya yaptırımlarından muaf tutup tutmayacağına ilişkin bir soruya Mattis, "Hindistan yıllardır aynı. Bağlantısızlar statüsü deniliyor. Rusya'dan çok silah aldılar. Aramızda artan bir stratejik menfaat eşleşmesi söz konusu." cevabını verdi.

İşine geldiği gibi yaptırım uyguluyor

ABD Kongresinin geçen yıl çıkardığı "Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası" (CAATSA), Rus savunma ve istihbaratıyla ilişkili kurum ve kuruluşlarla iş yapan üçüncü ülke ve şirketlere de yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Hindistan'ın elinde çeşitli Rus savaş uçakları bulunuyor

Hindistan, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımının yanı sıra envanterinde Rus yapımı "Mig-21", "Mig-27", "Mig-29" ile "Su-30" tipi savaş uçaklarını bulunduruyor.