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Mattis'ten 'S-400' ikiyüzlülüğü! 'Onlar bağlantısız statüsünde'ymiş

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Hindistan'ın uzun zamandır "bağlantısız" ülke statüsünden kaynaklı Rusya'dan silah aldığını ancak ABD ile Hindistan'ın stratejik menfaatlerinin giderek aynı çizgiye geldiğini iddia ederek Türkiye'ye karşı ikiyüzlülüğünü sürdürdü.

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:07
Mattis'ten 'S-400' ikiyüzlülüğü! 'Onlar bağlantısız statüsünde'ymiş

Mattis, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Hindistan Savunma Bakanı  Nirmala Sitharaman ile bir araya gelmeden önce gazetecilerin sorularını  yanıtladı.

"Hindistan bağlantısızlar statüsünde"

Hindistan'ın Rusya'dan S-400 aldığı hatırlatılarak ABD'nin bu ülkeyi  Rusya yaptırımlarından muaf tutup tutmayacağına ilişkin bir soruya Mattis,  "Hindistan yıllardır aynı. Bağlantısızlar statüsü deniliyor. Rusya'dan çok silah  aldılar. Aramızda artan bir stratejik menfaat eşleşmesi söz konusu." cevabını  verdi.

İşine geldiği gibi yaptırım uyguluyor

ABD Kongresinin geçen yıl çıkardığı "Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası" (CAATSA), Rus savunma ve istihbaratıyla ilişkili kurum ve  kuruluşlarla iş yapan üçüncü ülke ve şirketlere de yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Hindistan'ın elinde çeşitli Rus savaş uçakları bulunuyor

Hindistan, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımının yanı sıra  envanterinde Rus yapımı "Mig-21", "Mig-27", "Mig-29" ile "Su-30" tipi savaş uçaklarını bulunduruyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:07
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