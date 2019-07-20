Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 11’inci kalkınma planının iş dünyasını umutlandırdığını söyledi.

11’inci kalkınma planının güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürülen yapısal reformların en büyüğü olduğunu belirten BTB Başkanı Özer Matlı, “Kalkınma planı, iş dünyası olarak bizleri umutlandırdı. Katılımcı bir anlayışla ve uzun bir çalışma sonucu hazırlanan plana, tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek teşekkülleri ile sivil toplum örgütleri katıldı. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen ’vatandaş anketi’ yoluyla 19 bin kişiyi aşkın katılımcıdan, planın önceliklerine dair fikir ve öneriler alınması çok önemli” dedi.

Tarım sektörünün yıllık ortalama yüzde 3,1 büyümesinin beklendiğini belirten Matlı, “Kalkınma planı içinde kişi başı gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, 4.3 milyon ek istihdam, ihracata dayalı istikrarlı büyüme modeli, mali disiplinde kararlılık gibi konular ile üretkenlik ve verimlilik artacak. Türkiye’nin kalkınma vizyonunu ortaya koyan, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası çizilen bir plan var. Bu planla daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye ortaya çıkacaktır. Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırılacaktır. İleri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır. Politika ve Tedbirler Makro ve mikro düzeyde tohumdan sofraya uzanan tüm zincir tam olarak kayıt altına alınacak, yıllık izleme ve değerlendirme çalışmaları, tarımsal bilgi sistemleri tamamlanarak etkin kullanımının sağlanacak olması tarım sektörümüz için hayati önem taşıyor” diye konuştu.