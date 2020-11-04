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Ekonomi Matkap Türkali-1’de dönecek
Ekonomi

Matkap Türkali-1’de dönecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:18:00 -
Matkap Türkali-1’de dönecek

Fatih’in Türkali-1’de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilen açıklamada, “Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1’de dönecek” ifadesine yer verildi. Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim’de Karadeniz’deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmışt

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