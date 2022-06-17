Mathieu Valbuena'dan Olympiakos kararı
Olympiakos, Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.
Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Mathieu Valbuena ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Mathieu Valbuena'nın sözleşmei 2023 yılına kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Olympiakos'a 2019 yılında transfer olan 37 yaşındaki Valbuena, geçtiğimiz sezon 41 maçta süre alırken 3 gol ve 8 asistle oynadı.
Valbuena, geçtiğimiz sezon Olympiakos'la 3. lig şampiyonluğunu kazanmıştı.