  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mathieu Valbuena'dan Olympiakos kararı
Spor

Mathieu Valbuena'dan Olympiakos kararı

Olympiakos, Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 03:58:00 -
Mathieu Valbuena'dan Olympiakos kararı

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Mathieu Valbuena ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mathieu Valbuena'nın sözleşmei 2023 yılına kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Olympiakos'a 2019 yılında transfer olan 37 yaşındaki Valbuena, geçtiğimiz sezon 41 maçta süre alırken 3 gol ve 8 asistle oynadı.

Valbuena, geçtiğimiz sezon Olympiakos'la 3. lig şampiyonluğunu kazanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23