Milli Eğitim Bakanlığı matematik seferberliğini başlattı. Bu kapsamda yaz aylarında hangi okullarda matematik kurslarının verileceğini araştırmaya başladı.

Matematik yaz okulları ne zaman açılacak kimler katılabilecek?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilim ve Sanat Merkezlerinde yaz okulları açılacağını duyurdu. Özer, öğrencilerin bu programa yaz aylarında gittikleri illerde katılabilme imkanı getireceklerini ve konuya ilişkin detayları yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi.

Matematik seferberliği ile ilgili yeni bir adım attıklarını vurgulayan Özer, "4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerimizde matematik yaz okulları açıyoruz" ifadesini kullandı.