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Eğitim Matematik yaz okulları ne zaman açılacak kimler katılabilecek?
Eğitim

Matematik yaz okulları ne zaman açılacak kimler katılabilecek?

Veliler ve öğrenciler yaz aylarında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kursların olup olmadığını araştırıyor. Bu yaz okullarda kurslar var mı? Matematik yaz kursları ne zaman başlayacak? Matematik yaz kurslarına kimler katılabilecek?

Yeniakit Publisher
2022-05-17 21:55:00 -
Matematik yaz okulları ne zaman açılacak kimler katılabilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı matematik seferberliğini başlattı. Bu kapsamda yaz aylarında hangi okullarda matematik kurslarının verileceğini araştırmaya başladı.

Matematik yaz okulları ne zaman açılacak kimler katılabilecek?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilim ve Sanat Merkezlerinde yaz okulları açılacağını duyurdu. Özer, öğrencilerin bu programa yaz aylarında gittikleri illerde katılabilme imkanı getireceklerini ve konuya ilişkin detayları yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi.

Matematik seferberliği ile ilgili yeni bir adım attıklarını vurgulayan Özer, "4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerimizde matematik yaz okulları açıyoruz" ifadesini kullandı.

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