Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, matematik seferberliğinin başlayacağını açıkladı. Peki, matematik seferberliği nedir?

Matematik seferberliği nedir? Matematik seferberliği ne zaman başlayacak?

Bakan Özer, "Son Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırmalarına baktığınız zaman fen okuryazarlığının da çok ciddi bir iyileşme olduğunu görebiliyoruz ama matematikteki iyileşmenin istediğimiz seviyede olmadığını gördük. Sayısal eğilimi güçlü olan veya sözel yetenekleri güçlü olan öğrenci olarak ayırarak değil tüm öğrencilerimizin matematik okuryazarlığını güçlendirmek için bir seferberlik başlattık. Bunun için Bakanlığımız, tüm yükseköğretim kurumları, üniversiteler, TÜBİTAK, akademisyenler, bilim insanlarıyla birlikte çocuklarımızın daha kolay öğrenebilmesi ve matematiğin günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesi yönünde yaklaşık 3 aydan beri yoğun bir şekilde çalışma yapıyor. İllerimizde farklı uygulamalar ve matematik atölyeleri kurulmaya başlandı. Matematik eğitiminde de ciddi iyileşmeler var" dedi.

Özer, "Matematik seferberliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda hem materyal hem doküman üretimi hem de matematik öğretme yaklaşımını değiştirecek ve yeni eğilimleri de içerecek şekilde yürüttüğümüz çalışmalar olgunlaştırıldı. Matematik seferberliğinde çalışmalar, son aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta salı günü, tüm Türkiye'ye tüm illerimizde başlatmış olduğumuz bu süreci bir şekilde tüm eylem planı ile birlikte açıklayacağız ve fiili olarak başlatmış olduğumuz projeyi resmi olarak da başlamış olacağız” diye konuştu.