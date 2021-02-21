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Eğitim Matematik dersi nasıl çalışılır? Matematik dersinde nasıl başırılı olunur? Matematik dersinde başarlı olma yolları
Eğitim

Matematik dersi nasıl çalışılır? Matematik dersinde nasıl başırılı olunur? Matematik dersinde başarlı olma yolları

Matematik nasıl öğrenilir? Matematik nasıl çalışılır? Bazı öğrenciler sözele daha yatkın olurken bazı öğrenciler ise sayısala. Okullarda öğrenciler matematiği anlamakta zorluk çektiğini söylemekte öyle ki matematik dersini kafasının almadığını söyleyen öğrenciler de bir hayli fazla. Matematik dersine bu kadar ön yargılı davranılmasının altında yatan neden aslında matematik dersini anlamamak yatıyor. Peki matematik dersi nasıl çalışılır? Matematik dersinde nasıl başırılı olunur? İşte matematik dersinde başarlı olma yolları.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 10:01:00 - 2021-02-21 10:01:42
Matematik dersi nasıl çalışılır? Matematik dersinde nasıl başırılı olunur? Matematik dersinde başarlı olma yolları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından desteklen "Matematikçe Öğreniyorum" isimli projeyle çocuklar matematiği farklı etkinlikler ve müzikle öğreniyor. Bu proje sayesinde toplama, çıkartma, çarpma, bölme ve diğer matematik işlemlerini çeşitli öğretici materyallerle öğretiliyor. Müzik gibi unsurlarla da desteklenen dersler öğrencilerin matematiği sevmesini sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklen e-Twining Projesi'nde birçok öğrenci ile öğretmen yer alıyor. Koronavirüs salgın döneminde uzaktan eğitimle çocuklara faydalı olmak için Azerbaycan ve Romanya ile Türkiye'de 9 okulda ortak çalışma yapılmakta.

Matematik dersi nasıl sevdirilir?

Müzikle ve çeşitli materyallerle matematiği birleştirdiklerini vurgulayan sınıf öğretmeni Hanım Bilen, şöyle konuştu: "Karmaşık sayılardan, soyut kavramlardan bir yapı gibi göstermek yerine matematiği oyun ve bedenle birleştirerek çocukların dikkatini çeken bir yapı haline getirdik. Toplama, çıkartma, bölme anahtarları yaptık. Bir problemi hadi çözelim demek yerine, problemde kullanacağımız anahtarla soruları çözmeye çalışıyoruz. Çocuklar bu süreçte kitap hazırlayabiliyor. Biz çocukların bu dönemde neyi yanlış yaptıklarından çok neden yanlış yaptıklarını öğrenme fırsatımız oluyor. Biz bir ekibiz, öğretmenler olarak toplantılardan ve etkinliklerden olumlu dönüşler alıyoruz. Çocuklar bu etkinliklere katılmak için can atıyor. Matematiğe karşı olumlu tutum gerçekleştiriyorlar."

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