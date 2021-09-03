Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i böyle duyurdu Çığlık atarak Ezgi’yi aradım

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Masumları Apartmanı dizisi tüm hızıyla 2. Sezon hazırlıklarına devam ediyor.

2. sezonun başlamasına kısa bir süre kala Gülben karakterini oynayan Merve Dizdar’dan Ezgi Mola açıklaması geldi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Merve Dizdar, “Ben hep hayal kurarım. Hep de mesleğimle ilgili hayaller kuran biriyim. İnanın öyle büyük idealleri olan biri hiç olmadım. Yıllardır en çok istediğim şey iyi rollerde, iyi işlerde, iyi yönetmenlerle çalışmaktı. Ve hep bunun hayalini kurdum. Şu anda da kurduğum o hayallerin tam ortasındayım” dedi.

'Masumlar Apartmanı' dizisindeki rolüyle dikkat çeken Dizdar, projeleri türüne göre seçmediğini de vurguladı:



Komedi ya da dram ayırt etmiyorum. Oyunculuk başlı başına zor bir meslek. O yüzden bu benim yöntemim.

'Gülben' karakterini canlandırmaktan duyduğu mutluluğu da anlatan oyuncu, "İyi ki Gülben ben oldum. O kadar güzel bir rol ki. Ablamın Ezgi Mola olduğunu duyduğum gün dün gibi aklımda, çığlık atarak Ezgi’yi aramıştım. Tüm ekibi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.



