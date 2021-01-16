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Medya Masumlar Apartmanı'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Han'ı terk mi etti?
Medya

Masumlar Apartmanı'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Han'ı terk mi etti?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Durumu gittikçe ciddileşen Safiye bir şeyi 4 kere yapma takıntısını 8'e çıkarken Han'da Naci'den hesap soruyor. Öte yandan Han ile arası bozulan İnci ortalıktan kayboluyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 14:44:00 -

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanında ortalık karışıyor.

Safiye'nin takıntıları artıyor

Geçtiğimiz bölümde kardeşi Han ile İnci'nin evli olduğunu öğrenince yıkılan Safiye'nin rahatsızlıkları nüksediyor. Safiye, ilk aşkı Naci'nin "Seni bir gün bu evden çıkaracağım" sözleri karşısında gözyaşlarına boğuluyor. Sürekli annesinin hayaliyle yaşayan Safiye, yeni bölümde her şeyi 4 kere yapma takıntısını 8'e çıkararak kardeşi Gülben'i şok ediyor.

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