Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddia edilen Ezgi Mola ile ilgili açıklama!
TRT1'de ikinci sezonu merakla beklenen Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı gündeme gelen Ezgi Mola ile ilgili bir açıklama geldi.
TRT1'de ekranlara gelen Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterini oynayan Ezgi Mola'nın diziden ayrılacağı iddia edildi.
Gerçek bir hayat hikayesini anlatan ve iddialı senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisinden İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılması büyük olay olmuştu.
Bir ismin daha diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Yeni sezonda Masumlar Apartmanı'nda yer almayacağı iddia edilen oyuncu Ezgi Mola'nın ayrılma ihtimali dizi hayranlarını telaşlandırdı.
Çıkan iddiaların ardından gözler Ezgi Mola'ya çevrildi. Fakat Mola sessiz kaldı. Bunun üzerine Mola'nın menajerlik şirketi açıklama yaptı.
Gazeteci Birsen Altuntaş, Mola'nın menajerlik şirketiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi:
İddiayla ilgili çok soru gelince Mola’nın menajerlik ajansına durumu sordum. Aldığım bilgi şu; Bir ayrılık sözkonusu değil, başarılı oyuncu Erşan Kuneri’yi bitirir bitirmez Masumlar Apartmanı’nın çekimlerine katılacak.