  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Masumlar Apartmanı’nda sert karar! İzleyici bunu beklemiyordu
Medya

Masumlar Apartmanı’nda sert karar! İzleyici bunu beklemiyordu

TRT’de yüksek izlenme oranları elde eden Masumlar Apartmanı 31. Bölümüyle çok konuşulanlar arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 14:51:00 -
Masumlar Apartmanı’nda sert karar! İzleyici bunu beklemiyordu

TRT’de reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dün yayınlanan bölümüyle yine ilgi odağı oldu. Oyunculuk ve çekim formatları açısından dikkat çeken dizisi sosyal medyada adeta bomba gibi patladı.

Masumlar Apartmanı yayınlandığı günde izlenme oranlarıyla zirvede yer alıyor. Masumlar Apartmanı AB ve ABC1 listesinde en çok izlenen dizi oldu.

Twitter ve Youtube’da en çok konuşulanlar içerisine giren dizi tüm kişilerde ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan sonra ikinci sırada yer aldı.

Dizinin hikayesinde Han, daha sert önlemler almak zorunda kaldı. Han Esat’ı gözüne kestirdi ve Gülben de radikal karar aldı. Safiye Naci derdini İnci’ye döküldü. İnci’nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl’ın eklenmesi, Han’ı iyice köşeye sıkıştırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kamuda çalışanlar için idari izin kararı
Gündem

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.
Hortumcu Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım, Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı!
Gündem

Hortumcu Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım, Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı!

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis'i Şerif'inden yola çıkarak yaptığı kıyamet alametl..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken mutant virüs uyarısı
Sağlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken mutant virüs uyarısı

Koronavirüs salgını ve tam kapanmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay