Masumlar Apartmanı’nda sert karar! İzleyici bunu beklemiyordu

TRT’de reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dün yayınlanan bölümüyle yine ilgi odağı oldu. Oyunculuk ve çekim formatları açısından dikkat çeken dizisi sosyal medyada adeta bomba gibi patladı.

Masumlar Apartmanı yayınlandığı günde izlenme oranlarıyla zirvede yer alıyor. Masumlar Apartmanı AB ve ABC1 listesinde en çok izlenen dizi oldu.

Twitter ve Youtube’da en çok konuşulanlar içerisine giren dizi tüm kişilerde ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan sonra ikinci sırada yer aldı.

Dizinin hikayesinde Han, daha sert önlemler almak zorunda kaldı. Han Esat’ı gözüne kestirdi ve Gülben de radikal karar aldı. Safiye Naci derdini İnci’ye döküldü. İnci’nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl’ın eklenmesi, Han’ı iyice köşeye sıkıştırdı.