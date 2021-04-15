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Medya Masumlar Apartmanı’nda kaybolan Esat ortaya çıktı! Oradaki detay şok etti
Medya

Masumlar Apartmanı’nda kaybolan Esat ortaya çıktı! Oradaki detay şok etti

Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Han’ın tehdidi sonrası ortası kaybolan Esat’ın nerede olduğu akıllarda soru işareti bırakmıştı. Han’ın kazan dairesine zincirlediği kişi bile olduğu düşünülen Esat, Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar’ın paylaşımında ortaya çıktı. Paylaşımındaki detay ise şok etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 16:21:00 -
Masumlar Apartmanı’nda kaybolan Esat ortaya çıktı! Oradaki detay şok etti

Masumlar Apartmanı dizisinde Han herkesi şoke eden hamleler yapmaya devam ederken, izleyiciler artık bir sonraki bölümde nelerle karşılaşacağını tahmin bile edemiyor. Dizinin hayranları oyuncuları sosyal medya hesaplarından da takip ederek, ünlü isimlerin paylaşımlarından ipuçları arıyor.

Kazan dairesindeki isim Esat mı?

Dizinin Gülben’i ve müzmin aşkı Esat da izleyicinin sevdiği iki karakter. Esat’ın bir anda ortadan kaybolduğu son bölümden sonra Merve Dizdar’ın aşağıdaki paylaşımları da hem gülümsetti hem de bazı tahminleri beraberinde getirdi!

Gülben’e yaklaşmaması için Han’ın tehdit ettiği Esat, bir anda ortadan kaybolmuştu. Uğur Uzunel’in hayat verdiği Esat ile ilgili son sahneden sonra başka tahminler yapıldı. Han’ın, binanın kazan dairesinde birini zincirlediği görülmüştü. Naci'nin Masumlar Apartmanı ile yeniden anlaşması akıllara kazan dairesindeki kişinin Naci olduğunu getirmişti. Ama Gülben'in bu paylaşımından sonra yeni bölümde Esat'ın ortaya çıkacağı çok açık.

Bu kişinin Esat olma ihtimali var. Merve Dizdar’ın da Masumlar Apartmanı dizisinin ana mekanı olan apartmanın önünde Uğur Uzunel ile verdiği poz “Acaba kazan dairesi sahnesi mi çekiliyor, Uzunel, o yüzden mi binaya gelmiş?” dedirtiyor! Bakalım, iki oyuncunun dizinin setinden verdiği bu pozlarla birlikte gelen tahminler tutacak mı?

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