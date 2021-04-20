Masumlar Apartmanı'nda bu sahnede seyirci yıkıldı! Olaya ilişkin açıklama

Masumlar Apartmanı'nın 3 yıldızı Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Ezgi Mola konuk oldukları programda diziye damga vuran tokat sahnesini anlattılar.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu ''Az Önce Konuştum'' programına TRT1 kanalının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yıldızları katıldı. Her Salı akşamı reytinglerde zirveye oynayan dizinin başrolleri Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah, diziye dair açıklamalarıyla bir hayli dikkatleri üzerine çekti.

Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah, televizyon ekranlarına damga vuran tokat sahnesini anlattı.

Masumlar Apartmanı'nda Ezgi Mola'nın oynadığı Safiye karakteri, Farah Zeynep'in oynadığı İnci'nin konuşmalarını yanlış anlayınca olanlar olmuştu. Safiye, bir anda anlayıp dinlemeden İnci'ye bağırmaya başlamış, İnci'nin ise bir lafıyla kendisine hakim olamayan Safiye, tokadı basmıştı.

Candaş Tolga Işık'ın "O nasıl bir sahneydi ya" demesi üzerine konuşan Ezgi Mola, şunları söyledi: Tokat atma sahnesinde ben kontrollüyümdür. Ben Farah'a 'tokat atacağım sen de onu al' dedim. Çok sert yapmamak istedim. Ama ayarlayamadığım bir şey vardı. O da bu kızın suratı küçücük benim elimde kürek gibiymiş. Bu kızın küçücük yüzüne benim el bir oturdu.

Sahne hakkında samimi itiraflarda bulunan Farah Zeynep Abdullah ise şunları söyledi:

O gün aşırı gerilmiştim. Tokatla gözüm karardı. Benim o an elim ayağım titredi. O sinirle elimdekileri atmışım. O sahnede yere kapaklanma anında yalnız kalma hissi geldi. Böyle sahnelerde oluyor.