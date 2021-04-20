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Medya Masumlar Apartmanı’na geri döndü! İşte Han'ın kazan dairesinde sakladığı o isim
Medya

Masumlar Apartmanı’na geri döndü! İşte Han'ın kazan dairesinde sakladığı o isim

Masumlar Apartmanı'nın 30. Bölümünde büyük bir sır ortaya çıkıyor. Diziden ayrılıp ayrılmayacağı tam olarak bilinmeyen Naci ile ilgili sorun resmen çözülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 14:52:00 -
Masumlar Apartmanı’na geri döndü! İşte Han'ın kazan dairesinde sakladığı o isim

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterinin akıbeti merak ediliyordu. Sır resmen ortaya çıkıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Masumlar Apartmanı'nın 30. Bölümü öncesi önemli gelişmeyi takipçileri ile paylaştı.

Altuntaş, "Reyting rekortmeni Masumlar Apartmanı'na Naci rolüne hayat veren Tansel Öngel diziye dönüyor. Ve haftalardır merak edilen soru da böylece yanıt buluyor. Han'ın bodrumda tutsak tuttuğu ismin de Naci olduğu netlik kazanıyor" dedi.

Ezgi Mola dün müjdeyi vermişti

Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Deniz Tansel Öngel'in oynadığı Naci karakterinin akıbeti merak ediliyordu.

Safiye'nin lise aşkı olan ve ölümcül bir hastalığa yakalanan Naci, senaryo gereği diziye bir süre ara vermişti.

Haber Global ekranlarına yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a konuk olan Ezgi Mola, Deniz Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakterinin akıbetinin 20 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 30. bölümde ortaya çıkacağını söyledi.

Mola, "Naci eşi ve çocuğunun yanına gitme kararı aldı. Gerçekte ne olduğunu bu haftaki bölümde göreceksiniz" dedi.

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Yorumlar

alpagu

oh be...üzerimizden büyük bir yük kalktı.ya naci dönmeseydi ne yapardık....
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