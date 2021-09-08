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Medya Masumlar Apartmanı yeni sezon oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı yeni katılanlar kimler?
Medya

Masumlar Apartmanı yeni sezon oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı yeni katılanlar kimler?

Masumlar Apartmanı 2.sezonun başlamasına birkaç gün kaldı. Dizinin ikinci sezonu 14 Eylül Salı günü izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Masumlar Apartmanı yeni sezonda hangi oyuncuların katıldığı da merak ediliyor. Peki Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu kimler? Masumlar Apartmanı yeni sezonda kimler girecek?

Yeniakit Publisher
2021-09-08 10:19:00 - 2021-09-08 10:20:05
Masumlar Apartmanı yeni sezon oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı yeni katılanlar kimler?

Masumlar Apartmanı 8 Haziran Salı akşamı ekrana gelen 37. bölümüyle sezon finali yapmıştı. İnci’nin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle birlikte İnci’den boşalan boşluğu kimin dolduracağı da yine izleyici tarafından merak ediliyordu. Yeni sezon dizilerinin başlıyor olması nedeniyle Masumlar Apartmanı izleyicileri de dizinin ne zaman başlayacağını sorguluyordu. Masumlar Apartmanı yeni sezonuyla 14 Eylül Salı akşamı TRT 1'de başlıyor.

Masumlar Apartmanı yeni sezon oyuncuları kimler?

Masumlar Apartmanı'na yeni sezonda ise ünlü oyuncu Melisa Şenolsun katıldı. Han'ın eski nişanlısı rolünü Fahriye Evcen oynayacak. Masumlar Apartanı dizisinni başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Tansel Öngel paylamakta.

Masumlar Apartanı oyuncuları

Açelya Devrim Yılhan  (Hasibe)

Birkan Sokullu  (Han Derenoğlu)

Ceren Yüksekkaya  (Ela)

Emir Özden  (Ege)

Esra Ruşan  (Esra)

Ezgi Mola  (Safiye Derenoğlu)

Gizem Katmer  (Neriman)

Melisa Şenolsun

Merve Dizdar  (Gülben Derenoğlu)

Metin Coşkun  (Hikmet)

Seda Akman

Tansel Öngel  (Naci)

Tülay Bursa

Uğur Uzunel  (Esat)

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