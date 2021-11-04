'Masumlar Apartmanı oyuncusunun bacağı koptu' haberlerine Ezgi Mola'dan cevap

Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişimi koparmayan Ezgi Mola hakkında çıkan bir iddia magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye’si Ezgi Mola’yla ilgili bir internet sitesi şoke eden bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre Mola arkadaşlarıyla kahve içmek için dışarı çıkmış, döndüğünde ise bacağı asansörde kalmıştı. Haber Mola’nın bacağının koptuğu başlığıyla verilince oyuncunun sevenleri şoke oldu.

Ezgi Mola ortaya atılan bacağının asansörün kapısında kaldığı ve hastanelik olduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Haberi görünce jet hızıyla açıklama yapan Mola şunları söyledi:



“Berbat haberlere inanmayın. Ben iyiyim. O saçma habere denk gelen tabii ki inanmasın. Bilmeyen de bakmasın…”