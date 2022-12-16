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Medya Masumlar Apartmanı oyuncusundan kötü haber
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncusundan kötü haber

Son olarak Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah, kronik bir rahatsızlığını takipçileri ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 15:24:00 -
Masumlar Apartmanı oyuncusundan kötü haber

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal hesabından bir takipçisine hastalıklarından dert yandı.

Sağlık sorunlarını dile getiren Abdullah, birbiri ardına birçok rahatsızlığını sıraladı.

33 yaşındaki oyuncu, bir takipçisinin 'Kronik bir hastalığın var mı?' sorusuna "Boyun fıtığım var. Troidim çalışmıyor, Haşimato hastasıyım. Beynimde lezyon var. Bir de dizim çok kötü. Bu hafta doktora gitmem gerekiyor” cevabını verdi.

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