Masumlar Apartmanı oyuncusundan kötü haber

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal hesabından bir takipçisine hastalıklarından dert yandı.

Sağlık sorunlarını dile getiren Abdullah, birbiri ardına birçok rahatsızlığını sıraladı.

33 yaşındaki oyuncu, bir takipçisinin 'Kronik bir hastalığın var mı?' sorusuna "Boyun fıtığım var. Troidim çalışmıyor, Haşimato hastasıyım. Beynimde lezyon var. Bir de dizim çok kötü. Bu hafta doktora gitmem gerekiyor” cevabını verdi.