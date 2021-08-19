Masumlar Apartmanı oyuncusu çılgına döndü! Mahkemeye koştu

Oyuncu Açelya Devrim Yılhan'a 'Ezik, aptal, döveceğim seni' gibi hakaret ve tehditlerde bulunan, ardından aralarındaki yazışmaları ifşa eden hayranın kimliği tespit edildi. 25 yaşındaki Çağrı Gümüşler'in kişilerin huzurunu bozma, hakaret, tehdit, ifşa suçlarından 7 yıla kadar hapsi istendi.

Sosyal medyada kendisine sinkaflı sözlerle mesaj atan kullanıcıya yanıt veren ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan, yaşanan tartışma sırasında hakaret ve tehdide maruz kaldı. Mesajda, oyuncunun dizideki ismini kullanan kullanıcı, "Aşırı kıl oldum sana aptal, fena şekilde seni dövmek istiyorum. Gidip şikayetçi olursun en fazla, sonra yeniden darp" diye yazdı.

Ünlü oyuncuya hakaret ve tehdit dolu mesajlar

Oyuncu da bu hakaret ve tehdit dolu mesaja karşılık verdi. İkili arasında tartışma çıktı. Kullanıcının hakaretlerine devam etmesi üzerine Yılhan savcılığa başvurdu, kullanıcının tespit edilip, cezalandırılmasını istedi.

7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Başlatılan soruşturmada sosyal medya kullanıcısının 25 yaşındaki Çağrı Gümüşler olduğu belirlendi. Mesajlaşmaları kabul eden Gümüşler hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit etme, kendisi ile yapılan haberleşmenin gizliliğini ifşa etme' suçlarından dava açıldı. 7 yıla kadar hapsi istenen Gümüşler, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

"Ne kadar da aptal birisin"

Sosyal medyada çıkan tartışma sonrası oyuncu Açelya Devrim Yılhan ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü alan Çağrı Gümüşler, yazışmayı ifşa etti.

Gümüşler bir de şu yorumu ekledi: "Kendisiyle biraz konuşunca ne kadar aptal olduğunu anlıyorsunuz, bir insan iltifattan nasıl rahatsız olabilir, ezik..."