Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?

Eylül ayıyla birlikte yeni yayın dönemi başladı. Onlarca dizi beyaz ekranda yerini almaya başladı. Milyonların tercihi ise her zaman olduğu gibi bu sene de TRT 1 oldu. TRT 1 yeni yayın dönemine bomba gibi yapımlarla başlamaya hazırlanıyor. Tarihi dizilerin yanı sıra TRT 1, Türk aile yapısına uygun, kaliteli ve bizden hikayeleri ekrana getirme konusunda son derece titiz davranıyor. Bu kez de Masumlar Apartmanı dizisiyle aile ve sevgi olgularıyla dolu bir dizi bizleri bekliyor.

Masumlar Apartmanı dizisi konusu nedir?

Masumlar Apartmanı dizisinin fragmanı yayınlandı. Dizinin konusu ise merak konusu. Hasta bir baba ve üç evladının yaşamını konu alan dizide kimi zaman gözyaşı kimi zaman da kahkahalar sizi bekliyor. Safiye ve Gülben kız kardeşler takıntılarıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu iki kardeş hasta babaları ve erkek kardeşleri Han ile yaşamaktadır. Safiye ve Gülben için kardeşleri Han çok kıymetlidir. Ablaları Han’ı kaybetmekten, onun sevgisini bir başkasıyla bölüşmekten çok korkmaktadırlar. Han ise ablalarının kendine olan düşkünlüğünün farkındadır ve onları incitmemek için emek harcar. Ailesinin geçimi için çalışan evden işe, işten eve mekik dokur. Han günün birinde İnci ile karşılaşıp ona aşık olur. Bu aşk ise Derenoğlu ailesinde işlerin karışmasına yol açar. Derenoğlu kadınlarının en büyük korkusu gerçekleşmiştir ve Han aşık olmuştur. Aile, aşk ve sadakatin işlendiği dizi şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Masumlar Apartmanı’nı izlemek isteyenler dizinin ne zaman başlayacağını, hangi saatte yayınlanacağını araştırıyor. Masumlar Apartmanı dizisi 15 Eylül Salı akşamı izleyicisiyle buluşacak. Merakla beklenen diziyi her salı 20.00’de izleyebilirsiniz.

Masumlar Apartmanı izle

Masumlar Apartmanı dizisinin fragmanını izleyenler diziyi ne zaman nasıl izleyeceklerini araştırıyor. Masumlar Apartmanı dizisi 15 Eylül Salı’dan itibaren her salı akşamı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Ayrıca TRT 1 internet sitesinden de online olarak diziyi izleyebilirsiniz. TRT 1 dizilerinin geçmiş bölümlerini ise TRT 1 internet sitesinden ve Youtube TRT 1 kanalından izleyebilirsiniz.

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?

Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Masumlar Apartmanı dizisinin nerede çekildiği ise merak konusu. Dizide yer alan mekanların genellikle Kadıköy ve Beykoz’da bulunduğu biliniyor.

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları

Masumlar Apartmanı kadrosu büyük bir özenle hazırlanmış. Diziyi merak edenler Masumlar Apartmanı’nda oynayan oyuncuların kim olduğunu araştırmaya başladı.

Masumlar Apartmanı oyuncuları:

Han Birkan Sokullu

İnci Farah Zeynep Abdullah

Safiye Ezgi Mola

GülbenMerve Dizdar

Alper Saldıran

Mert Asutay

Açelya Devrim Yılhan

Esra Ruşan

Enes Demirkapı

TRT 1 dizileri

TRT 1 kaliteli yapımlarıyla dikkat çekiyor. Türk aile yapısına uygun dizilerin yanı sıra bu yayın döneminde TRT 1’e dönem dizileri de eklenecek. Seksenler, Tutunamayanlar, Kalk Gidelim, Benim Adım Melek, Türkan Hanım'ın Konağı, Tövbeler Olsun ve Payitaht "Abdülhamid" dizilerine Masumlar Apartmanı da eklendi. Ayrıca önümüzdeki günlerde TRT 1 ekranlarında Uyanış: Büyük Selçuklu, Hay Sultan ve Barbaros dizileri de başlayacak.