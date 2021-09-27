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Gündem Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle tanınan Gülseren Budaycıoğlu ifade verecek
Gündem

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle tanınan Gülseren Budaycıoğlu ifade verecek

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi diziler ile tanınan Gülseren Budaycıoğlu, kliniğinde çalışan Kübra Arlı Bosuter hakkında açılan tazminat davasında tanık olarak dinlenilmesi için daha önce tebliğe rağmen gitmemesinden dolayı mahkemeye zorla getirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 18:32:00 -
Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle tanınan Gülseren Budaycıoğlu ifade verecek

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin uyarlandığı kitapların yazarı olan psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, kliniğinde çalışan Kübra Arlı Bosuter hakkında açılan tazminat davasında tanık olarak dinlenilmesi için tebliğe rağmen gitmediğinden dolayı mahkemeye zorla getirilecek.

Tanık olarak dinlenecek

Kök hücre tedavisi doktoru Yüksel Büküşoğlu'nun, psikolog Kübra Arlı Bosuter hakkında açtığı davada mahkeme, Bosuter'in çalıştığı kliniğin sahibi olan Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun tanık sıfatıyla 'zorla getirilmesine' karar verdi.

Budaycıoğlu tebliğe rağmen mahkemeye gitmemişti

Mahkeme, daha önce Budayıcıoğlu’na tanık olarak dinlenmesi için davetiye de tebliğ etmişti. Ancak Budayıcıoğlu tanık olarak mahkemeye gitmemişti.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gülseren Budayıcıoğlu hakkında davetiyeye uymaması gerekçesiyle ‘zorla getirilme’ kararı verdi. Budayıcıoğlu, yarın görülecek duruşmaya tanık olarak dinlenilmesi için zorla getirilecek.

 

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