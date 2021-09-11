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Medya Masumlar Apartmanı Han’ın okuduğu şiirin adı nedir, sözleri neler?
Medya

Masumlar Apartmanı Han’ın okuduğu şiirin adı nedir, sözleri neler?

Masumlar Apartmanı Han’ın okuduğu şiirin adı nedir? Kanadı Kırık Bir Akşam şiiri sözleri, Kanadı kırık bir akşam şiiri şairi kimdir? Masumlar Apartmanı dizisinin 2 sezon ilk fragmanında Han’ın okuduğu Kanadı Kırık Bir Akşam şiirin şairi kim olduğunu merak ediliyor. Kanadı Kırık Bir Akşam’ın şairi sol çizginin edebiyatçılarından kabul edilen Metin Altıok.’tur.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 08:57:00 - 2021-09-11 08:58:02
Masumlar Apartmanı Han’ın okuduğu şiirin adı nedir, sözleri neler?

TRT 1’in sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı yeni sezona 14 Eylül Salı günü merhaba diyecek. Masumlar Apartmanı’nda final sezonunda İnci’nin trafik kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Han’ın durumu merak ediliyordu. Masumlar Apartmanı yeni sezonda neler olacağı merak edilirken, Masumlar Apartmanı yeni sezonun ilk fragmanı da yayınlandı. Masumlar Apartmanı fragmanında Han’ın İnci’in ölümü sonrası psikolojik olarak dağıldığı, ailesinden uzakta tatile çıktığı görülüyor. Masumlar Apartmanı yeni sezon ilk fragmanında Han, “Gün bitti, lambayı hazırla. Işık kalmadı girecek odamıza, çek perdeleri sevdiceğim. Kanadı kırık bir akşam zonkluyor durmadan dışarıda'' dizelerini söylüyor. Peki “Gün bitti, lambayı hazırla” diye başlayan şiir kimin? Kanadı Kırık Bir Akşam şiiri sözleri neler? 

Kanadı Kırık Bir Akşam şiiri sözleri

Gün bitti lambayı hazırla;

Işık kalmadı girecek odamıza

Çek perdeleri sevdiceğim;

Kanadı kırık bir akşam

Zonkluyor durmadan dışarda.

Sen bugünden yarına

Birazcık umut sakla

Yarın farklıdır bugünden,

Adı değişir hiç olmazsa,

Kara bir suyu

Geçiyoruz şimdilerde

Basarak yosunlu taşlara.

Sen bugünden yarına

Birazcık umut sakla

Gün bitti sevdiceğim;

Geriye kalan posa.

Bu serin güz akşamında

Geç otur karşıma sessizce,

Devam et ördüğün hırkaya.

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