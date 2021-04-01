Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı ve Teşkilat'tan sonra TRT'den bir bomba daha! Çekim hazırlıklarına başlandı

Yeni dizi hazırlıkları TRT 1 ekranlarında başladı. Diriliş Ertuğrul ile büyük başarı yakalayan ve ardından başarısını Yunus Emre: Aşkın Yolculuğu ile devam ettiren Tekden Film, başarısına yepyeni bir projeyle devam etmek istiyor.

TRT 1 ekranlarında gösterilecek dizinin adı Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram. Dizinin çekimlerinin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Yeni dönem dizisinde yönetmen koltuğuna Kamil Aydın oturacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı kulis bilgisine göre, Tekden Film tarafından hazırlıkları devam eden Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisi için son dönemin dikkat çeken oyuncusu Burak Sevinç ile anlaşma yapıldı.

Almila Ada ile Burak Sevinç’in dizinin başrolünde yer alacak olması ise yeni bir dizi çiftinin daha oluşacağına resmen işaret ediyor.

Tarihte Hacı Bayram Kimdir?

Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Hacı Bayram Veli, 1352 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesi yakınlarında doğdu. 14-15. Yüzyıldır Anadolu'da irşat faaliyetleri yürütmüştür. Eserlerini Türkçe yazan Hacı Bayram bu dönem içerisinde Türkçe katkı sağlamıştır. Dönemin padişahı II.Murat tarafından takdir edilen Hacı Bayram, döneminde öğrencilerine askerlik dışı ve vergi muafiyeti gibi ayrıcalıklar elde ettirdi. Fatih'in daha önce İstanbul'u alacağını açıkladığı söyleniyor. Bir gün medresesine gelen biri Hamideddin-i Veli'nin selamlarını ve kendisini Kayseri'ye çağırdığını söyleyince Hacı Bayram düşünmeden davete cevap verir. Somuncu Baba olarak da tanınan Hamideddin-i Veli onu görünce iki bayram birlikte kutladıklarını söyleyerek ona Bayram adını verir. Hacı Bayram hocasıyla birlikte din ve fen bilimini okudu. Hacasının ölümünden sonra Ankara'ya gitti. II.Murat, onu Edine'ye davet etti ve büyük bir camide vaaz vermesini emretti. Bilgisine hayran olan Sultan Murat, saygısını esirgemedi. 2. Murat ondan öğüt istediğinde, aynı uzun öğüdü İmam-i Azam'ın öğrencisi Yusuf'a da verdi. Hacı Bayram Veli, tüm hayatı boyunca hizmet ettiği Ankara'da 1429'da öldü. Mezarı, adıyla anılan Hacı Bayram Veli Camii'nin bitişiğindedir.