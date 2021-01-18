TRT1 ekranlarının fenomen diziis Masumlar Apartmanı, yayın hayatına büyük bir başarıyla devam ediyor.

Masumlar Apartmanı İnci, dizide ön plana çıkan karakterler arasında yer alıyor. İnci karakterine Farah Zeynep Abdullah oynuyor. Geçen hafta diziye İnci ve Han karakterinin evlenmesi damga vurdu. Ancak İnci ile ilgili yeni bölümlerde dikkat çeken detay şaşırttı.

Masumlar Apartmanı başrol karakteri İnci diziden ayrılıyor mu?

İzleyicikitlesini ekranlara kiiltleyen Masumlar Apartmanı’nda şok edici bir detay ortaya çıktı. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah’ın Masumlar Apartmanı’ndan ayrılması, sevenlerini büyük bir üzüntünün içerisine sürükledi. Herkes bu ayrılığın neden yaşandığını merak etmeye başladı.

Masumlar Apartmanı'nda İnci neden yok?

TRT1’in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı, yayın hayatına hızla devam ederken dizinin başrol oyuncusunun bir anda ekranlara veda etmesi akılları allak bullak etti. Konu hakkında yapılan açıklamaların ardından Farah Zeynep Abdullah’ın sağlık sorunlarından dolayı diziye kısa bir süre ara verdiği ve birkaç gün sonra yeniden ekranlarda olacağı ortaya çıktı. Bu bilginin ardından dizinin izleyici kitlesi rahat bir nefes aldı.