  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Masumlar Apartmanı 30.Bölüm… Büyük şüphe! Han tehditle karşı karşıya
Medya

Masumlar Apartmanı 30.Bölüm… Büyük şüphe! Han tehditle karşı karşıya

TRT’nin 30. yeni bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Masumlar Apartmanı dizisinde büyük şüphe ortaya çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 10:17:00 -
Masumlar Apartmanı 30.Bölüm… Büyük şüphe! Han tehditle karşı karşıya

TRT1 ekranının izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi ilgi çekmeye devam ediyor. En son kazan dairesi sahnesiyle gündeme oturan dizinin 20 Nisan Salı akşamı yayınlanacak olan 30. yeni bölümde büyük bir şüpheden bahsediliyor.

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrollerinde yer aldığı dizide Tansel Öngel’in Naci karakteriyle ayrılması seyirciyi üzmüştü. Sonrasında Öngel ile dizi yönetimi arasında yeniden anlaştı haberleri çıktı.

Büyük şüphenin Masumlar Apartmanı’nı karıştıracağı 30. Bölümde, Esra karakterinin başına gelenlerden sonra apartmandaki herkes birbirinden şüpheleniyor. Esra, Han’ın kendisine kötülük yaptığını düşünür fakat Safiye’nin aklındaki isim başkadır.

Başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersiz kalacak. Han ise bu bölümde ailesi için yeni bir tehditle karşılaşacak.

Ahlaksız Güldür Güldür Show için yeni karar! Kanaldan açıklama
Ahlaksız Güldür Güldür Show için yeni karar! Kanaldan açıklama

Medya

Ahlaksız Güldür Güldür Show için yeni karar! Kanaldan açıklama

Kuruluş Osman’da çok konuşulacak an! Tüm Türkiye’ye seslendi… ‘Bunu asla yapmayın’
Kuruluş Osman’da çok konuşulacak an! Tüm Türkiye’ye seslendi… ‘Bunu asla yapmayın’

Medya

Kuruluş Osman’da çok konuşulacak an! Tüm Türkiye’ye seslendi… ‘Bunu asla yapmayın’

İbo Show’da tepki çeken olay! ‘Rol model’ olarak yutturulan Deniz Seki şaşkına döndü
İbo Show’da tepki çeken olay! ‘Rol model’ olarak yutturulan Deniz Seki şaşkına döndü

Medya

İbo Show’da tepki çeken olay! ‘Rol model’ olarak yutturulan Deniz Seki şaşkına döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şevval Şahin'in evlilikle ilgili skandal çıkışına Sevda Türküsev'den sert tepki
Gündem

Şevval Şahin'in evlilikle ilgili skandal çıkışına Sevda Türküsev'den sert tepki

Kokuşmuş mahalle diye tabir edilen magazin dünyasından her geçen gün ahlaksız çıkışlar gelmeye devam ediyor. Bunun son örneği Şevval Şahin o..
Rusların Bayraktar TB-2 tramvası! Bunu da yaptılar
Gündem

Rusların Bayraktar TB-2 tramvası! Bunu da yaptılar

Türkiye'nin Bayraktar TB-2 İHA ve SİHA'ları nedeniyle sahada zor anlar yaşayan Ruslar yeni geliştirdikleri "Lancet" isimli İHA'nın tanıtım f..
‘Yok öyle bir şey ‘ dedi, alay konusu oldu! Deniz Zeyrek’i terletecek çarşaf çarşaf belgeler çıktı
Gündem

‘Yok öyle bir şey ‘ dedi, alay konusu oldu! Deniz Zeyrek’i terletecek çarşaf çarşaf belgeler çıktı

Halk TV canlı yayınında solcuların Boğaz köprülerine hiçbir zaman karşı olmadığını söyleyen Sözcü yazarı Deniz Zeyrek rezil oldu. Arşivden ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay