Masumlar Apartmanı 30.Bölüm… Büyük şüphe! Han tehditle karşı karşıya

TRT1 ekranının izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi ilgi çekmeye devam ediyor. En son kazan dairesi sahnesiyle gündeme oturan dizinin 20 Nisan Salı akşamı yayınlanacak olan 30. yeni bölümde büyük bir şüpheden bahsediliyor.

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrollerinde yer aldığı dizide Tansel Öngel’in Naci karakteriyle ayrılması seyirciyi üzmüştü. Sonrasında Öngel ile dizi yönetimi arasında yeniden anlaştı haberleri çıktı.

Büyük şüphenin Masumlar Apartmanı’nı karıştıracağı 30. Bölümde, Esra karakterinin başına gelenlerden sonra apartmandaki herkes birbirinden şüpheleniyor. Esra, Han’ın kendisine kötülük yaptığını düşünür fakat Safiye’nin aklındaki isim başkadır.

Başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersiz kalacak. Han ise bu bölümde ailesi için yeni bir tehditle karşılaşacak.