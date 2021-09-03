Masumlar Apartmanı 2. Sezon tanıtımı yayınlandı
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin müdavimleri Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor sorusunu araştırıyor. İşte Masumlar Apartmanı'nın 2. sezon fragmanı!
TRT 1 ekranlarında her salı yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Birçok izleyicinin merakla beklediği fragmanda Metin Altıok'un şiiri dikkat çekti. Peki ama Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor?
Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor?
Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan vuran “Masumlar Apartmanı” yeni sezonuyla 14 Eylül Salı günü saat 20.00’de TRT 1’de ekrana gelecek.