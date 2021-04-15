Masumiyet dizisine büyük darbe!

İki kadını idare ettiği adamla olan rezil ilişkilerini ekrana getiren FOX TV dizisi 14 Nisan 2021 Çarşamba günü reytinglerinde her hafta olduğu gibi ilk 10’a bile giremedi.

Çarşamba günlerinin birincisi ise ATV’nin reyting rekorları kıran ve Osmanlı tarihine ışık tutan Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı Kuruluş Osman oldu.