Masum sivillerin cesedi yürek burktu! İsrail'in Refah saldırısına tüm dünyadan tepki: Katar, Mısır, Fransa, Almanya...

İsrail'in Refah'ta onlarca kişinin yanarak can vermesine yol açan hava saldırısına birçok ülkeden tepki geldi.

İsrailli hükümet sözcüzü Avi Hyman, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin Refah kentinde meydana gelen toplu ölüm olayına ilişkin soruşturmasının ilk bulgularının, "Hamas komutanlarına yönelik bir hava saldırısının Filistinli sivilleri öldüren bir yangına yol açtığı" yönünde olduğunu söyledi.

Katar

Saldırıyı kınayan Katar, bunun kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani krizi daha da kötüleştirecek uluslararası yasaların ciddi bir ihlali olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırının ateşkes ve rehine değişimi anlaşmasına varılması için arabuluculuk çabalarını engelleyebileceği belirtildi.

Katar, ABD ve Mısır'ın yanı sıra İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması amacıyla aylardır süren görüşmelerde arabulucu rolü oynuyor.

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Mısır

Mısır “kasıtlı bombardıman” olarak tanımladığı saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail'i, Refah'ta "Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) askeri operasyonların derhal durdurulmasına ilişkin emrettiği tedbirleri uygulamaya" çağırdı.

Türkiye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin ölümcül saldırılarla ilgili "İnsanlıkla hiçbir ilgisi olmayan bu barbarların ve katillerin hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

İspanya

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Refah'ın bombalanmasının "masum Filistinli sivillerin öldürüldüğü bir gün daha" olduğunu söyledi. Saldırının ciddiyetinin "daha da büyük" olduğunu çünkü bunun, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e Refah ve Gazze'nin geri kalanındaki operasyonlarını durdurması talimatını vermesinin ardından geldiğini söyledi.

İrlanda

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin saldırıyı "barbarca" olarak nitelendirdi. Martin saldırının “Masum çocuklar ve siviller açısından şok edici sonuçlar doğurduğunu" belirterek İsrail'i Refah'taki askeri operasyonunu durdurmaya çağırdı.

Norveç

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide saldırıların "dünyanın en yüksek mahkemesinin kararının somut ihlali" olduğunu söyledi.

Eide "Uluslararası Adalet Divanı'ndan, İsrail'in Refah'taki saldırısını durdurmasını emreden zorunlu bir emir aldık. Buna uymak zorunludur. Bu bağlayıcıdır,” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının Arap mevkidaşlarıyla Brüksel'de buluştuğu sırada yaptığı açıklamada "İsrail'in UAD'nin kararına uyması gerektiğini" söyledi.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock "Uluslararası hukuk herkes için geçerlidir, İsrail'in savaş politikaları için de geçerlidir," dedi.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından "Refah'ta çok sayıda yerinden edilmiş kişinin ölümüne yol açan İsrail saldırıları karşısında öfkeliyim. Bu operasyonların durdurulması gerekiyor. Refah'ta Filistinli siviller için güvenli alan yok. Uluslararası hukuka tam saygı ve derhal ateşkes çağrısında bulunuyorum," ifadelerini kullandı.

İtalya

İtalya Gazze'de sivillere yönelik saldırıların haklı gösterilemeyeceğini açıkladı.

İtalya, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşa şimdiye kadar yaptığı en sert eleştirilerden birini yöneltti.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto SkyTG24 TV'ye yaptığı açıklamada "Filistin halkının, Hamas'la hiçbir ilgisi olmayan masum erkek, kadın ve çocukların hakları gözetilmeksizin sıkıştırıldığı ve bunun artık haklı gösterilemeyeceği bir durum var" dedi.

Daha önce İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkı olduğunu belirten İtalya, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının İsrailli liderler için tutuklama emri çıkarma kararının "kabul edilemez" olduğunu açıklamıştı.