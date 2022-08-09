MasterChef'te büyük hata!

Tv8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef, yeni sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Ana kadroya giren 7. isim belli olduğu MasterChef Türkiye'de, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya kararını açıkladı. Yayınlanan son bölümde yaşananlar damga vurdu. Yarışmacı yapmaması gereken o şeyi yapınca, Somer Sivrioğlu uyarıda bulundu.

Jüriliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı yarışmanın son bölümünde yarışmacının yaptığı hata, Somer Şef'i kızdırdı. Sivrioğlu, yarışmacıyı sert bir şekilde uyardı. Ana kadroya katılan 7. isim ise bakın kim oldu...

Ana kadroya giren 7. isim belli olduğu MasterChef Türkiye'de, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya kararını açıkladı. Büşra ana kadroya giren yedinci isim oldu. Genç yarışmacı yaşadığı sevinci şu sözlerle dile getirdi:

"Bu heyecanı yaşamak çok güzel bir duygu. Şeflerin benim ismimi söylemesi çok güzel. Ana kadrodayım. Mutluyum, gururluyum. Benim için her şey güzel şu an." Yarışmada sevinçli anlar kadar talihsizlikler de yaşanıyor.

Kural ihlali

MasterChef Türkiye yarışmacısı Vural zamana karşı yarışırken kural ihlali yaptı. Somer Şef bunun üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu. "Defalarca uyarmamız rağmen, süre bitmesine karşın hala yemeğin üzerine bir şeyler koyuyorsun." diye Somer Sivrioğlu genç yarışmacıyı şu sözlerle uyardı:

Bu yarışmanın kuralları bellidir. Bu kurallara uymazsanız. Bizim 'bırak' dediğimizde veya 'dur' dediğimizde yemeğe müdahale etmeye devam ederseniz o tabağı önünüzden alırım ve tabağınız değerlendirmeye girmez. Sen, biz 'bırak' dememize rağmen hala daha yemeğin üzerine bir şeyler katıyorsun. Daha dikkatli olman gerekiyor. Emeğine yazık. En azından değerlendirmeye girerdin."

Somer Şef'in açıklaması sonrası MasterChef yarışmacısı Vural "Güveniyordum şefim ama yapacak bir şey yok. İnşallah yarına..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.



