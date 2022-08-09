  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya MasterChef'te büyük hata!
Medya

MasterChef'te büyük hata!

Tv8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef, yeni sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Son bölümde ise büyük bir hata gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 17:36:00 -
MasterChef'te büyük hata!

Tv8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef, yeni sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Ana kadroya giren 7. isim belli olduğu MasterChef Türkiye'de, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya kararını açıkladı. Yayınlanan son bölümde yaşananlar damga vurdu. Yarışmacı yapmaması gereken o şeyi yapınca, Somer Sivrioğlu uyarıda bulundu.

Jüriliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı yarışmanın son bölümünde yarışmacının yaptığı hata, Somer Şef'i kızdırdı. Sivrioğlu, yarışmacıyı sert bir şekilde uyardı. Ana kadroya katılan 7. isim ise bakın kim oldu...

Ana kadroya giren 7. isim belli olduğu MasterChef Türkiye'de, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya kararını açıkladı. Büşra ana kadroya giren yedinci isim oldu. Genç yarışmacı yaşadığı sevinci şu sözlerle dile getirdi:

"Bu heyecanı yaşamak çok güzel bir duygu. Şeflerin benim ismimi söylemesi çok güzel. Ana kadrodayım. Mutluyum, gururluyum. Benim için her şey güzel şu an." Yarışmada sevinçli anlar kadar talihsizlikler de yaşanıyor.

Kural ihlali

MasterChef Türkiye yarışmacısı Vural zamana karşı yarışırken kural ihlali yaptı. Somer Şef bunun üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu. "Defalarca uyarmamız rağmen, süre bitmesine karşın hala yemeğin üzerine bir şeyler koyuyorsun." diye Somer Sivrioğlu genç yarışmacıyı şu sözlerle uyardı:

Bu yarışmanın kuralları bellidir. Bu kurallara uymazsanız. Bizim 'bırak' dediğimizde veya 'dur' dediğimizde yemeğe müdahale etmeye devam ederseniz o tabağı önünüzden alırım ve tabağınız değerlendirmeye girmez. Sen, biz 'bırak' dememize rağmen hala daha yemeğin üzerine bir şeyler katıyorsun. Daha dikkatli olman gerekiyor. Emeğine yazık. En azından değerlendirmeye girerdin."

Somer Şef'in açıklaması sonrası MasterChef yarışmacısı Vural "Güveniyordum şefim ama yapacak bir şey yok. İnşallah yarına..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

 

 


Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!
Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!

Spor

Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!

Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!
Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!

Sağlık

Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!

Bi defol git artık hayatımızdan!
Bi defol git artık hayatımızdan!

Medya

Bi defol git artık hayatımızdan!

Çocuklarda fazla süren yüksek ateş kawasaki hastalığının habercisi olabilir! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri
Çocuklarda fazla süren yüksek ateş kawasaki hastalığının habercisi olabilir! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri

Kadın - Aile

Çocuklarda fazla süren yüksek ateş kawasaki hastalığının habercisi olabilir! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri

Çay tiryakileri dikkat! Çayı böyle içiyorsanız zehir içiyorsunuz! Çay nasıl demlenir?
Çay tiryakileri dikkat! Çayı böyle içiyorsanız zehir içiyorsunuz! Çay nasıl demlenir?

Kadın - Aile

Çay tiryakileri dikkat! Çayı böyle içiyorsanız zehir içiyorsunuz! Çay nasıl demlenir?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23