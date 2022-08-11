MasterChef'te bir garip olay daha!

MasterChef'in dün yayınlanan bölümüne, şef Mehmet Yalçınkaya'nın meditasyon yapma çabası damgasını vurdu. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın meditasyon sırasında kurduğu cümleler, izleyenleri ve MasterChef stüdyosundakileri şaşırttı.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde garip anlar yaşandı. Ana kadronun seçilmeye çalışıldığı yarışmada, yarışmacılardan Kaan'ın MasterChef öncesinde meditasyon yaptığını öğrenen şefler Danilo Zanna ile Somer Sivrioğlu, değişik bir teklifte bulundular.

Kaan'ın Mehmet Yalçınkaya ile meditasyon yapmasını isteyen şefler, bu talepleri ile güldürdüler. Şef arkadaşlarını kırmayan Mehmet Yalçınkaya ise, meditasyon sırasında verdiği tepkiler ile güldürdü.

Meditasyon sırasında gözlerini kapatıp kızgın bir bakış atan ancak bir türlü odaklanamayan Şef Yalçınkaya, "Oğlum akıllı ol, sakat bir şey yaptırma bize. Aklıma kasaba olan borç geldi. Bana böyle şeyler yaptırmayın" sözleri ile şaşırttı.