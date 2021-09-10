MasterChef’te 42 dilim baklavayı kim yaptı?

Yurt dışından devşirdiği sözde programlar ile köşeyi dönen Acun Ilıcalı'nın sahibi oldu Tv8 ekranlarında yer alan sözde yemek yarışma programı MasterChef’te yaşanan bir olay izleyicinin kafasında soru işaretleri oluşturdu.

MasterChef 2021'nin ekrana gelen eleme bölümünde yarışmacılardan tepsi baklava yapılması istendi. Ancak, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bir durum sosyal medyada skandal olarak konuşulmaya başlandı. MasterClass için baklava yapılan programda tartışmaya sebep olan bir iddia ortaya atıldı.

Yarışmacılara baklava yapımını gösteren Somer Şef'in baklava tepsisini fırına verdiğinde 35 dilim, çıkardığında ise 42 dilim baklava olduğu görüldü. İzleyicilerin gözünden kaçmayan bu durum sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler duruma kayıtsız kalmayarak birçok yorumda bulundu.

MasterChef’te 35 dilim olarak fırına girip 42 dilim olarak çıkan baklavayı kim yaptı?

MasterChef'te fırına 35 dilim giren fırından 42 dilim çıkan baklavayı Somer Şef yapmıştı. Somer Şef'in baklavayı istediği gibi yapamadığı bu yüzden stüdyoya dışardan baklava getirildiğini iddia edildi.