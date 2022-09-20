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Medya MasterChef yarışmacısının başına öyle bir şey geldi ki...
Medya

MasterChef yarışmacısının başına öyle bir şey geldi ki...

MasterChef Sergen Özen Tekirdağ'da açtığı köfteciyi 3 ay olmadan kapatmak zorunda kaldı. Ortaklarıyla yaşadığı sorunları anlatan Sergen Özen "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı. Sergen Özen açıklamasında "Okumadan hiçbir şey imzalamayın" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 13:54:00 -
MasterChef yarışmacısının başına öyle bir şey geldi ki...

MasterChef Sergen Özen Tekirdağ'da açtığı köfteciyi 3 ay olmadan kapatmak zorunda kaldı. Ortaklarıyla yaşadığı sorunları anlatan Sergen Özen "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı. Sergen Özen açıklamasında "Okumadan hiçbir şey imzalamayın" dedi.

MasterChef yarışmasının geçtiğimiz sezon öne çıkan isimlerinden Sergen Tekirdağ'da açtığı köfteciyi kapattı. Sosyal medyada bu konuda çok fazla soru alan MasterChef Sergen bu konuda TikTok'ta açıklama yaptı. Geçtiğimiz sezonunun başarılı isimlerinden MasterChef Sergen, 3 ay işletebildiği köfteciyi kapatmak zorunda kalmasının sebebini açık açık anlattı.

Ortakları tarafından sözleşmenin değişmesiyle şoke olan MasterChef Sergen "İş yaparken yeni sözleşmeyi imzalattılar ben de okumadım imzaladım bu benim aptallığım" dedi. Ortaklarının 30 yıl isim hakkını aldığını da açıklayan yarışmacı daha sonra isim hakkını kurtarmayı başardığını da söyledi. Çalışanlarının işsiz kaldığını anlatan MasterChef Sergen onlar için de elinden geleni yaptığını ifade etti.

 

 


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