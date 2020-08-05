MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Türkiye'de final turu ekranlara geliyor. Final turunda Masterchef'te yarışacak 16 isim belirlendi. Masterchef'in 16 yarışmacısı arasına ilk giren isim Serhat Doğramacı oldu. MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olan Serhat Doğramacı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef Serhat kimdir? İşte MasterChef Serhat hakkında detaylar haberimizde...

MasterChef Serhat kimdir?

Masterchef 2020'nin iddialı yarışmacısı olan Serhat Doğramacı MasterChef Türkiye 2020'nin 16 kişiden oluşacak ana kadrosuna giren ilk isim olmayı başardı. Katıldığı ilk günden beri her seferinde iddiasını dile getiren Masterchef Serhat, 3'lü elemeleri geçerek final turuna katılan isimlerden biri olmuştu. Dün akşam yayınlanan bölümde diğer yarışmacılardan daha iyi tabah çıkararak Masterchef 2020'nin ana kadrosuna giren ilk yarışmacı oldu.

23 yaşındaki genç aşçı Serhat Doğramacı MasterChef Türkiye 2020 programına İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu söyleyen Doğramacı geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon katılmak istediğini belirtti.