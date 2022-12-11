Masterchef Murat'ın son hali olay oldu! İşte yeni mesleği...

MasterChef Türkiye ile tanındıktan sonra skandallarıyla gündemden düşmeyen Murat Özdemir bakın artık ne yapıyor... İmajını değiştiren ve sosyal medyada popüler olan MasterChef Murat'ın son hali gündem oldu. Papağana yaptığı işkence görüntüleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Özdemir'i görenler bir hayli şaşırdı.

'MasterChef Türkiye'nin 2018 yılında yayınlanan ilk sezonunda mücadele eden Murat Özdemir, yarışmada yaşadığı gerginlikler nedeniyle yarışmadan diskalifiye olmuştu. Daha sonra papağana yaptığı işkence görüntüleriyle tepki çeken ve polislere tavrıyla eleştirilen eski yarışmacı son haliyle dikkat çekti.

Bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören MasterChef Murat, imajını değiştirdi. TikTok'ta ve Instagram'da fenomen olan eski yarışmacı değişimiyle şaşırttı.

Aşçı Murat Özdemir artık küçük bir arabada hayır lokması ve pilavı dağıtıyor. Eski yarışmacı sosyal medyadan da sık sık bu anları paylaşıyor.