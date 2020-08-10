Masterchef Kayhan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

MasterChef Kayhan Özekin kimdir? MasterChef 2020’de ilk 16 için seçmeler devam ediyor. İlk 8 isim dün yapılan son yarışın ardından belli oldu. İkinci grup içerisinde yer alan yarışmacılar arasında 8 kişi daha belirlenecek. Kayhan Özekin üçlü elemelerde Ali Nazik yemeği yapımında ter dökmüştü. Kayhan, Ali Nazik yemeğinin nereden geldiği ile ilgili verdiği bilgilerle jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Kayhan Özekin kimdir?

Kayhan Özekin, 33 yaşında. Etiler Turizm Otelcilik Lisesi mezunu. Kayhan Özekin, evli ve beş yaşında bir kızı var. Çok heyecanlı olan Kayhan Özekin, sunumu boyunca sürekli konuşması nedeniyle Mehmet Şef tarafından birkaç kez uyarıldı.

MasterChef Türkiye'de olma sebebini sıkı bir José Mourinho hayranı olan ve buna bağlı olarak futboldan verdiği örnekle açıklayan Kayhan Özekin, başaracağına olan kendine olan inancı olmasını gösterdi.