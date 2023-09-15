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Aktüel Masterchef Güzide'nin yeni kanalı belli oldu! TV8'den bomba transfer
Aktüel

Masterchef Güzide'nin yeni kanalı belli oldu! TV8'den bomba transfer

Yeniakit Publisher
2023-09-15 16:21:00 -
Masterchef Güzide'nin yeni kanalı belli oldu! TV8'den bomba transfer

Masterchef yarışması ile izleyicinin gönlünü fetheden Masterchef Güzide, TV8'den ayrıldıktan sonra yepyeni işe adım attı. Güzide Mertcan bir yemek programı için Kanal 7 ile anlaşmaya vardı.

Masterchef yarışması ile izleyicinin gönlünü fetheden Masterchef Güzide, TV8'den ayrıldıktan sonra yepyeni işe adım attı. Güzide Mertcan bir yemek programı için Kanal 7 ile anlaşmaya vardı.
Güzide Mertcan Kanal 7 ile yepyeni bir maceraya atıldı. Güzide İle Mutfaktan Sofraya adlı programın hazırlıklarına başlandı.
Seyirciyi heyecanlandıran program 2 Ekim Pazartesi’nden itibaren yayın hayatına başlayacak.

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