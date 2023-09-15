Masterchef Güzide'nin yeni kanalı belli oldu! TV8'den bomba transfer
Masterchef yarışması ile izleyicinin gönlünü fetheden Masterchef Güzide, TV8'den ayrıldıktan sonra yepyeni işe adım attı. Güzide Mertcan bir yemek programı için Kanal 7 ile anlaşmaya vardı.
Masterchef yarışması ile izleyicinin gönlünü fetheden Masterchef Güzide, TV8'den ayrıldıktan sonra yepyeni işe adım attı. Güzide Mertcan bir yemek programı için Kanal 7 ile anlaşmaya vardı.
Güzide Mertcan Kanal 7 ile yepyeni bir maceraya atıldı. Güzide İle Mutfaktan Sofraya adlı programın hazırlıklarına başlandı.
Seyirciyi heyecanlandıran program 2 Ekim Pazartesi’nden itibaren yayın hayatına başlayacak.