Mason Greenwood, Marsilya'da fırtına gibi başladı! Kimdi? Hangi mevkide oynuyor, kaç yaşında?

Marsilya, Ligue 1'de yeni sezona 5-1'lik Brest galibiyetiyle başladı. Marsilya'nın yeni transferi Mason Greenwood ilk resmi maçında 2 gol attı.

Ligin ilk haftasında Brest'e konuk olan De Zerbi'nin Marsilya'sı mücadeleyi 5-1 kazandı.

Marsilya'nı yeni transferi Mason Greenwood ilk maçında şov yaptı. İngiliz oyuncu 3. ve 32. dakikalarda ağları havalandırdı. Fransız devinin diğer gollerini 26 ve 48. dakikalarda Luis Henrique ve 69. dakikada Wahi kaydetti. Brest'te Camara 45+6. dakikada ağları havalandırdı.

Marsilya lige 3 puanla başladı.

MASON GREENWOOD KİMDİR, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR, KAÇ YAŞINDA?

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Mason Greenwood, 1 Ekim 2001 tarihinde İngiltere'nin Bradford kentinde doğmuş bir profesyonel futbolcudur. Manchester United altyapısından yetişen Greenwood, kulübün genç takımlarında gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve A takıma yükselmiştir.

Mevkisi

Mason Greenwood, hücum bölgesinde çok yönlü bir oyuncudur. Ana mevkisi sağ kanat olmakla birlikte, sol kanat ve santrafor pozisyonlarında da görev alabilmektedir. Hem sağ hem sol ayağını kullanabilme yeteneği, onu hücumda oldukça tehlikeli kılmaktadır.

Başarıları ve Öne Çıkan Performanslar

Greenwood, Manchester United formasıyla genç yaşında birçok önemli başarıya imza atmıştır. Premier Lig'de gösterdiği performans, ona takımında ve milli takımda önemli bir yer edinmesini sağlamıştır.