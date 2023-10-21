Masko güvence belgesi ile Asortie kalitesi müşterileri memnun ediyor!

Hem tüketicinin memnuniyetini hem de üreticileri önemseyen bir proje olan MEP, sektörün en prestijli markalarının belirlenmesine yardımcı olur. Tüketiciden gelen her şikayet MEP sayesinde kayıt altına alınırken üreticiye verilen eğitim süreci de maksimum memnuniyeti sağlar. Ayrıca MEP Komitesi belirli aralıklarla mağaza ziyaretleri gerçekleştirdiği için olumsuz her ihtimalin önüne geçer.

Mobilya alışverişi için tüm koşulları değerlendiren Masko Exclusive Project Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek en güvenilir üreticileri müşterilere tanıtmış oldu. Klasik tarzda tasarladığı mobilyalar ile sektörün öncü markalarından biri olan Asortie Mobilya da kalite standardını Masko Güvence Belgesi ile tasdikleyerek müşterilerinin güvenini bir kez daha kazandı. Özel dekorasyon projeleri için sunduğu hizmetler sayesinde mobilya sektöründe lider konumda olan Asortie, müşterilerinin kendilerini mutlu ve konforlu hissedeceği tasarımlara imza atıyor.

Profesyonel eğitim danışmanları sayesinde üretici ve tüketici arasındaki uyumu yakalayan Masko Exclusive Project, Asortie Mobilya’nın kaliteli ürünlerini ve profesyonel müşteri yaklaşımını Masko Güvence Belgesi ile pekiştirmiş oldu. Sadece Türkiye içerisine değil, dünyanın her yerine ürünlerini ihraç eden Asortie Mobilya’nın geniş hizmet ağı, ticari beklentilerin de ötesinde olan müşteri memnuniyeti sayesinde markaya olan tüketici bağını arttırdı. Mutlu ve konforlu mekanlar tasarlamak için kalitenin adresi olan Asortie Mobilya bu güveni artık tasdiklemiş oldu.

Onlarca farklı özgün tarzda mobilyaya sahip olan Asortie, dünyanın en büyük mobilyacılar çarşısı olan Masko Mobilyacılar sitesi içerisinde geniş showroomu ve artık Masko güvencesi ile müşterilerini bekliyor.



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