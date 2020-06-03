  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Maskesiz gezenler cezadan kaçamıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dışarıda maskesiz gezen kişilere tek tek yakalanarak cezai işlem uygulanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:43:43 -
Maskesiz gezenler cezadan kaçamıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dışarıda maskesiz gezen kişilere tek tek yakalanarak cezai işlem uygulanıyor.


Geçtiğimiz günlerde Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Adıyaman’da maskesiz dışarı çıkılmasının yasaklanmasının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde denetim başladı. Kent merkezinin bir çok noktasında denetim yapan polis ekipleri maskesiz gezen kişileri tek tek durdurarak haklarında cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Denetimler kapsamında maskesiz gezen kişilere 392 TL idari para cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı