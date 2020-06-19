  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Maske yasağını delenlere polis şoku

Tekirdağ’da maske takma zorunluluğu nedeniyle polis ekipleri sokak sokak denetim gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:30:25 -
Maske yasağını delenlere polis şoku

Tekirdağ’da maske takma zorunluluğu nedeniyle polis ekipleri sokak sokak denetim gerçekleştirdi. Polisi gören maskesiz kimi vatandaşlar cebinde taşıdığı maskeyi takmaya çalışırken, kimi vatandaşlar da yolunu değiştirdi.


Tekirdağ’da korona virüse karşı maske takma zorunluluğunun getirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak ve caddelerde denetim gerçekleştirildi. Denetimde vatandaşların genel olarak maske taktığı görülürken, maskesini çene altı takan vatandaşlar uyarıldı. Maske takmayan bazı vatandaşlar polisi görünce yolunu değiştirirken, maskesini cebinde taşıyan bazı vatandaşlar da polisi görünce cebinden çıkardığı maskeyi takmaya çalıştı.



Pazartesi’den sonra 900 TL ceza


Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve bu kapsamda ilimizde bugünden itibaren maske kullanımına yönelik denetimlerin aşağıda belirtilen esaslara göre artırılması gerekmektedir. Buna göre Tekirdağ il genelinde toplu bulunulan her türlü açık ve kapalı alanlarda, taşıtlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi, 18.06.2020 Perşembe gününden itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlarımızın/iş yerlerinin ikaz edilmesi, 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren ise maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanması, kaymakamlarımızca gerekli planlamalarının yapılarak uygulamada herhangi bir aksamaya mahal vermemesi, İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile alınan pandemi ve hıfzıssıhha kararları doğrultusunda ekli rehberlerdeki mesafe kuralı başta olmak üzere uyulması gereken diğer kuralların ihlalini önlemeye yönelik” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı